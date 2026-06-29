O que diz o protocolo acionado pelo governo do Estado para conter escalada de homicídios

Homem é assassinado com cerca de 25 tiros em frente a clínica de fisioterapia em Porto Alegre nesta segunda-feira (29). Jeff Botega / Agencia RBS

O oitavo homicídio em sete dias, em Porto Alegre, ocorre em meio à vigência do protocolo contra homicídio, aplicado no Estado desde novembro de 2024.

A técnica foi criada pelo professor de Criminologia da Universidade de Nova York David Kennedy e trazida para o Estado pelo delegado Mario Souza, diretor do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa.

Souza é um aficionado pela teoria aplicada em sua pesquisa de doutorado em Direito, iniciada em 2023. A base da reflexão é que a maior parte dos crimes é provocada por uma minoria de criminosos. E, como o próprio delegado explicou em artigo publicado em GZH, essas pessoas devem receber a atenção máxima do Estado.

Em termos técnicos, no campo policial e de estratégia, essa força máxima do arsenal do Estado chama-se dissuasão focada. Não envolve apenas Polícia Civil e Brigada Militar, mas também Polícia Penal, Ministério Público e Poder Judiciário.

Um estudo realizado pelo Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa comprova a tese: a maior parte dos homicídios em Porto Alegre, cerca de 80%, é executada pelo crime organizado. Ou seja, um grupo pequeno que comete muitos crimes.

A teoria foi aplicada na prática há 27 anos na Operação Cessar-Fogo, em Boston, que levou à queda dos homicídios. Também foi adotado em Medellín, na Colômbia.

No RS, o protocolo foi assinado em 2024 em Porto Alegre e, depois, replicado para todo o território gaúcho. Já no início de 2025 ele foi usado na Operação Pecado Capital, com transferência de líderes com grau de liderança no crime organizado para isolamento.

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Mas o que diz o protocolo? Trata-se de uma série de ações sequenciais: operações de saturação de área (muitos policiais em uma região concentrada pelo crime), revistas em presídios, transferências de presos, operações especiais e de lavagem de dinheiro, entre outras.

A lógica é que não apenas os autores dos crimes sejam presos, mas também os mandantes, em geral, que estão já nas cadeias. Os líderes das facções até podem ser deslocados para penitenciárias federais, no entanto, essa medida é evitada porque favorece conexões com outros grupos nacionais. Assim, a ideia é de que o regime seja endurecido, com isolamento no próprio Estado.

Em várias entrevistas, Kennedy tem destacado três pontos.

O ponto de partida é abandonar a ideia de que "o problema é a criminalidade em geral". Em praticamente todas as cidades, um grupo muito pequeno de pessoas e organizações é responsável por grande parte dos homicídios. O foco passa a ser esses indivíduos e grupos violentos.

Em vez de operações policiais indiscriminadas, a estratégia concentra polícia, Ministério Público, Justiça e inteligência sobre os grupos responsáveis pelos assassinatos. O objetivo é aumentar a certeza da punição para quem continua matando, sem ampliar a repressão sobre toda a comunidade.