Nova campanha publicitária de Flávio Bolsonaro conta com a criação de dois gaúchos

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
A nova campanha publicitária "Vem com Fé", lançada nesta sexta-feira (5) pelo senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ), traz a assinatura de dois gaúchos: o marqueteiro Alexandre Oltramari e o publicitário Rafael Rizzo.
A peça audiovisual (veja abaixo) servirá como mote para a campanha nacional de filiação ao Partido Liberal (PL) durante o mês de junho, além de funcionar como um chamado de mobilização para apoiadores no país.
No vídeo, elementos dos quatro anos do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro são resgatados, com imagens de mobilizações populares nas ruas e registros da família Bolsonaro.
A criação da campanha é assinada por Oltramari, que atua como marqueteiro do senador, e por Rizzo. O projeto contou ainda com a consultoria estratégica de Eduardo Fischer, consultor da pré-campanha de Flávio.
Os dois profissionais gaúchos se conheceram em 2025, durante a pré-campanha de Luciano Zucco, período em que Oltramari produziu peças para o então pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul.