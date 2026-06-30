Na Cúpula do Mercosul, Lula defende reeleição: "Não é possível imaginar irresponsáveis governando o país"

A chamada "foto de família" do encontro em Assunção. Ricardo Stuckert / Presidência da República

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A menos de cem dias da eleição, o presidente Lula transformou a Cúpula do Mercosul, em Assunção, em um espaço para defender a sua reeleição.

Após o discurso lido, ele falou, de improviso, sobre a intenção de concorrer ao quarto mandato. Atualmente, o bloco é um dos mais heterogêneo do ponto de vista ideológico.

Ao citar as eleições presidenciais, Lula comentou que, se reeleito, será o único político da história brasileira a governar em um regime democrático por quatro vezes. Sobraram alfinetadas ao ausente Javier Milei, da Argentina, que, na véspera, divulgou uma foto com Flávio Bolsonaro:

— E faço isso (tentativa de reeleição) por uma única razão: primeiro porque eu peguei o país destroçado em 2002 e o reconstruímos. Em 2010, quando entreguei a Presidência, a nossa economia crescia a 7,5%. Tínhamos 54 milhões de pessoas que passavam fome em 2003 e terminamos com a fome em 2014. Quando voltei, em 2023, tínhamos outra vez 33 milhões de pessoas passando fome. Em dois anos e meio, acabamos com a fome outra vez. O Brasil hoje vive a menor inflação acumulada em quatro anos da sua história, a melhor massa salarial da sua história, o menor desemprego.

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Segundo Lula, o seu objetivo na disputa eleitoral é evitar que "irresponsáveis" assumam o comando do governo brasileiro:

— Vou concorrer para poder garantir que o Brasil mantenha-se como um país democrático, porque não é possível a gente imaginar irresponsáveis governando um país de 215 milhões de habitantes.

O presidente pintou um cenário de "terra arrasada" em 2023:

— Quando voltei em 2023, peguei um país com 87 mil residências paralisadas, que haviam sido começadas pelo governo Dilma. Encontrei um país sem Ministério do Trabalho, da Mulher, dos Direitos Humanos, da Igualdade Racial, dos Povos Indígenas. Um país em que o Ibama, que é o instituto do meio ambiente, tinha 800 funcionários a menos em 2023 do que eu deixei em 2010. Era um país de terra arrasada.

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Apesar do tom eleitoral, o presidente encerrou defendendo a blindagem do bloco regional, argumentando que a integração deve avançar independentemente dos resultados das urnas.

— O Mercosul não pode funcionar de acordo com a eleição deste ou daquele presidente, senão a gente nunca vai ter um bloco realmente forte funcionando. Então, eu queria dizer para vocês uma coisa: acreditem, independentemente de quem seja eleito no Brasil, o Mercosul continuará sendo prioridade para o país.