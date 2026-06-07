MUT Brasil: projeto gaúcho de inclusão para mulheres trans entra em fase de expansão

Junho é mundialmente conhecido como o Mês do Orgulho LGBTQIA+ André Ávila / Agencia RBS

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Criado em 2023 no Rio Grande do Sul, o MUT Brasil — Miss Universe Trans Brasil —, principal concurso de beleza e projeto de inclusão para mulheres transgênero do país, entra em uma nova fase de expansão. A mudança coincide com junho, período reconhecido internacionalmente como o Mês do Orgulho LGBTQIAPN+.

Com a nova diretriz, a iniciativa deixa de ser apenas um evento pontual e se transforma em um ecossistema contínuo. O objetivo é unir ações educacionais, culturais e sociais para gerar oportunidades reais de emprego, formação e renda para as participantes. Atualmente, o projeto é liderado pelos idealizadores e diretores gerais Fabiano Biazon e Mateus Ahlert.

Um dos anúncios é a data da Grande Final do Miss Universe Trans Brasil 2026, que ocorrerá entre os dias 26 e 29 de setembro, no Teatro Unisinos, em Porto Alegre (RS). Durante o período, as candidatas passarão por um confinamento oficial para cumprir atividades e etapas preliminares.

Essa rotina das participantes será transformada em um reality show diário, com formato voltado para vídeos verticais nas redes sociais. Além do programa, está prevista a produção de um documentário focado em direitos humanos e no combate à discriminação.

Formação e mercado de trabalho

Em agosto, a plataforma lançará a Escola Artística MUT Brasil, um ambiente educacional online e gratuito. O foco será a formação profissional em áreas como comunicação, moda, arte, audiovisual e empreendedorismo para jovens LGBTQIAPN+ em situação de vulnerabilidade.