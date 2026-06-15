Médicos Sem Fronteiras abre exposição sobre desnutrição infantil em shopping de Porto Alegre

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
O Médicos Sem Fronteiras (MSF) inaugurou, nesta segunda-feira (15), uma nova exposição com foco na desnutrição no shopping Iguatemi, em Porto Alegre.
A mostra reúne fotos, vídeos, painéis táteis e uma mala médica com itens utilizados em campo — como alimentos terapêuticos, balanças e fitas MUAC, usadas na avaliação nutricional infantil — e fica aberta ao público até o dia 15 de julho.
A iniciativa, que tem entrada gratuita, chama a atenção para uma realidade que ainda afeta milhões de crianças em todo o mundo. Segundo a entidade, a desnutrição pode ser severamente combatida com diagnóstico precoce e cuidados adequados.
Com a ação, o MSF reforça que, com informação, solidariedade e acesso à saúde, é possível transformar esse cenário e salvar vidas.