Médico gaúcho recebe um dos principais prêmios mundiais sobre doenças genéticas raras na Itália

Premiação ocorreu em Florença, na Itália. International MPS Network / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O médico geneticista gaúcho Roberto Giugliani recebeu, em Florença, na Itália, a mais importante homenagem internacional no campo das mucopolissacaridoses (MPS) — um grupo de doenças genéticas raras que afeta diferentes órgãos e sistemas do organismo. A distinção, denominada Life for MPS Award, foi entregue durante o 18º Simpósio Internacional de MPS e Doenças Relacionadas, principal encontro científico mundial sobre o tema.

Concedido a cada dois anos, o prêmio celebra profissionais que contribuíram de forma decisiva para os avanços no conhecimento, no diagnóstico e no tratamento dessas enfermidades.

Ao longo de cinco décadas de carreira, Giugliani participou de estudos que ampliaram a compreensão sobre a evolução clínica dessas patologias, aperfeiçoaram métodos de identificação e abriram caminho para novas abordagens terapêuticas.

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A atuação do pesquisador também contribuiu para posicionar o Brasil como uma referência na produção científica da área. Recentemente, ele foi classificado como o cientista brasileiro que mais publica sobre mucopolissacaridoses, ocupando a quinta colocação no ranking mundial. Entre seus principais legados está a criação da Rede MPS Brasil, iniciativa que conecta centros especializados em diferentes regiões do país.