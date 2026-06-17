MEC encerra repasses semanais e deixa UFRGS e outras federais sem previsão de pagamento

UFRGS está entre as instituições federais impactadas pelos cortes. Félix Zucco / Agencia RBS

Seis meses depois de ter sofrido corte no orçamento, as universidades federais voltaram, nas últimas semanas, a viver o drama de ter de escolher qual serviços, como limpeza, segurança, energia elétrica, bolsas acadêmicas e restaurantes universitários (RU) serão pagos.

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Um bloqueio de R$ 1,6 bilhão nas verbas do Ministério da Educação (MEC) levou a pasta a alterar o fluxo de pagamentos às entidades. Os reitores foram aviados de que as transferências para custeio deixariam de ser semanais, mas o ministério não informou quando os próximos valores serão liberados.

No Rio Grande do Sul, o problema atinge sete instituições federais. A reitora da UFRGS, Marcia Barbosa, contou à coluna que, na semana passada, o MEC deixou de enviar R$ 900 mil, e a gestão precisou buscar outras fontes de recursos para pagar pelos serviços, muitas vezes escolhendo quais seriam pagos.

— Usamos o dinheiro da janta para pagar o almoço - afirmou Márcia.

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Depois de algum protesto, na terça-feira (16), o governo pagou uma parte dos recursos, o que tornou possível pagar energia elétrica, por exemplo. A reitora calcula que cerca de apenas 60% dos recursos dos terceirizados foram pagos.

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— Há promessa de que mandarão mais recursos ainda este mês, mas não há nenhum anúncio de como serão nos meses seguinte.

Julio Heck, reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFRS), afirma que, diante da falta de previsibilidade, cada entidade está se organizando para honrar os contratos, dentro de suas possibilidades.

— Hoje, no IFRS está tudo sob controle. Mas na semana que vem, não se sabe - afirmou o professor, que também é presidente do Conselho de Reitores da Rede Federal (Conif).

Em Brasília, ele explicou à coluna, em reuniões, o ministro Leonardo Barchini garantiu que as obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e auxilio universitário não serão afetados.

A coluna enviou questionamentos por email ao MEC sobre qual modelo substituirá as transferências semanais e qual será o novo calendário de repasses às universidades, mas não recebeu resposta até a tarde desta quarta-feira (17).