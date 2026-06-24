Mais de 38% dos brasileiros evitam manifestar opiniões em conversas sobre política com a família

Falta pouco mais de um mês para o início oficial da campanha. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Pior do que a censura é a autocensura. Pior do que ser punido por uma opinião é quando o indivíduo, ao temer retaliações, constrangimentos ou perseguições, decide simplesmente não expressar o que pensa. E o problema se torna ainda mais preocupante quando esse receio surge justamente no ambiente que deveria ser seguro: dentro de casa, entre familiares.

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Pois um levantamento do Instituto Sivis, do Paraná, confirma a sensação de que, em tempos de eleição, os almoços de domingo viraram campo minado. Conforme a pesquisa, 38,2% dos brasileiros evitam manifestar suas opiniões em conversas políticas com a família pelo menos uma vez por mês. O medo é mais acentuado entre brasileiros que se identificam com a direita, atingindo 36,1%, mais que o dobro dos que se identificam com a esquerda (17,4%) ou com o centro (18,5%).

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A pesquisa também mostra que a autocensura varia conforme o tema. Ela é maior quando se trata de assuntos concretos e divisivos, como o aborto, e menor em temas mais abstratos. A legalização da interrupção da gravidez lidera a lista, com 47,9% dos entrevistados relutantes em discutir o assunto.

Em seguida aparecem política e eleições (34,5%) e a legalização do porte de armas (34,1%). Já temas ligados a hobbies e preferências pessoais (78,7%) ou à liberdade de expressão (71,2%) despertam menos receio.

Outro dado chama atenção: um terço dos brasileiros afirma já ter sentido medo de ser prejudicado ou perseguido por autoridades ao expressar opinião sobre assuntos polêmicos. Destes, 15,3% dizem sentir esse temor com frequência.

A pesquisa ouviu 1.109 pessoas entre os dias 15 e 29 de abril de 2026, de forma presencial, com margem de erro de três pontos percentuais.

O país está entrando, mais uma vez, em clima eleitoral. Em breve, candidatos, pesquisas, escândalos e memes voltarão a ocupar as conversas do cotidiano. Se a experiência recente serve de guia, é provável que os grupos de família do Whats voltem a ferver.

Democracias vivem do dissenso. O problema é quando suas populações preferem o silêncio, quando pessoas concluem que não vale a pena expor uma opinião. É hora de um pacto: não para concordarmos uns com os outros, mas para reaprendermos a discordar sem transformar o interlocutor em inimigo.