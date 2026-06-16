Lula e Trump não interagem na "foto de família" do G7; veja as rusgas do americano com outros líderes do grupo

Encontro ocorre em meio a tensão entre Brasil e EUA por conta do novo tarifaço de Trump. MANDEL NGAN / AFP

O presidente Lula está na França participando do encontro do G7 — grupo das sete nações democráticas mais industrializadas do mundo.

Apesar de o Brasil não fazer parte do bloco, composto por Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Alemanha, Itália e Japão, o país foi convidado pelo presidente Emmanuel Macron para o evento.

Seria o primeiro encontro entre Lula e Donald Trump depois que o governo dos EUA classificou o Comando Vermelho (CV) e o Primeiro Comando da Capital (PCC) como organizações criminosas e da imposição de novo tarifaço de 25% sobre parte dos produtos brasileiros.

Os dois líderes, entretanto, não interagiram. Ao menos, não durante a foto de família.

A expectativa do encontro, que termina nesta quarta-feira (17), era de que os dois se reunissem para tratar desses assuntos. Porém, não há, por parte das duas diplomacias, o indicativo de que uma reunião bilateral ocorra.

A crise entre o Brasil e os EUA não é a única rusga entre Trump e os demais líderes presentes. Nos últimos meses, o republicano insultou repetidamente a maioria de seus colegas do G7, reabrindo antigas mágoas e acendendo novas disputas.

Sobre Macron, o anfitrião do encontro, Trump disse em abril: "Numa escala de 0 a 10, eu diria que ele está sendo um 8. Não foi perfeito, mas é a França. Não esperamos perfeição".

A fala ocorreu no contexto das tensões geopolíticas, já que boa parte dos líderes europeus não vinha apoiando as ações americanas no Irã. Em outra oportunidade, ele afirmou que Brigitte, a primeira-dama francesa, trata Macron "extremamente mal".

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Outro líder presente que Trump já alfinetou em diversas oportunidades foi o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney. Ao ironizar o país vizinho como o "51º Estado dos EUA", o republicano o classificou como "o futuro governador do Canadá".

Ainda no início do ano, ele disparou que o Canadá só sobrevivia por causa dos EUA e completou: "Lembre-se disso, Mark".

Também há tensões recentes com o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer. A relutância de Starmer em apoiar os movimentos de Trump em relação ao Irã fez com que a relação se deteriorasse. O americano o desdenhou, dizendo que ele "não é um Winston Churchill" e que os aviões britânicos são "brinquedos" se comparados aos dos EUA.

Sobre o chanceler alemão, Friedrich Merz, a recente rusga foi motivada por discordâncias sobre as estratégias de negociação de Washington em relação ao Irã e à guerra na Ucrânia. Em abril, Merz afirmou que os EUA estariam sendo "humilhados" no Irã e que careciam de uma estratégia convincente na condução do conflito. O presidente americano rebateu duramente, afirmando que o chanceler alemão "não sabe do que está falando" e mandando-o cuidar da crise interna da Alemanha.

As desavenças se estenderam à líder que, no passado, era vista como mais alinhada ao americano: a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni. A frustração do presidente teve início após o governo da Itália se recusar a participar das incursões militares contra o Irã. Mais tarde, Meloni classificou os ataques de Trump ao papa Leão XIV como “inaceitáveis”. Trump reagiu com veemência: "Eu achei que ela tinha coragem. Eu estava errado".