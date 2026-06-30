Iniciativa lúdica com pacientes pediátricos leva fisioterapeuta de hospital de Porto Alegre à final de premiação global

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
A criação e adaptação de bonecos lúdicos a partir de objetos hospitalares para o atendimento de crianças internadas no Hospital Criança Conceição (HCC), em Porto Alegre, garantiu ao fisioterapeuta Diego Kurtz um lugar entre os finalistas de um prêmio internacional. A distinção reconhece iniciativas globais que utilizam práticas cênicas na humanização do ambiente hospitalar pediátrico.
Trata-se do IDEA Awards, organizado pela International Drama/Theatre and Education Association (Associação Internacional de Drama/Teatro e Educação, em tradução livre). O anúncio dos grandes vencedores ocorrerá em novembro deste ano, e a cerimônia de premiação está prevista para julho de 2027, nos Estados Unidos.
O projeto
No Grupo Hospitalar Conceição (GHC) desde 2008, Kurtz possui formação em teatro de animação. O trabalho que levou o servidor ao reconhecimento internacional teve início na UTI pediátrica do HCC em 2005, quando ele ainda era residente.
Diante das barreiras sanitárias que impediam a entrada de brinquedos e bonecos tradicionais no setor hospitalar, o fisioterapeuta passou a transformar objetos do cotidiano hospitalar em ferramentas de interação, como luvas de procedimento, estetoscópios e esparadrapos, entre outros utensílios.
Uma de suas criações mais conhecidas é a releitura do “Zé Gotinha” — personagem símbolo das campanhas de vacinação no Brasil — confeccionado com uma luva de látex inflada.