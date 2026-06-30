Imagens da Nasa revelam extensão da destruição após terremotos na Venezuela

Imagens divulgadas pelo sistema Earthdata GIS, da Nasa. Earthdata GIS/Nasa / Reprodução

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A Nasa divulgou imagens de satélite que mostram a extensão dos danos causados pela sequência de terremotos que atingiu a Venezuela na última quarta-feira (24). Os mapas, disponibilizados pelo Sistema de Informação Geográfica de Dados Terrestres (Earthdata GIS), classificam em quatro escalas os impactos sofridos por edifícios e infraestruturas do país.

As construções com 75% ou mais de probabilidade de danos estão destacadas em vermelho. Já os edifícios com avarias estimadas entre 50% e 75% aparecem em laranja, enquanto aqueles com risco menor, entre 1% e 50%, são exibidos em amarelo. Os pontos que provavelmente não foram afetados constam em branco.

Pela análise das imagens, constata-se que a maior parte dos estragos graves (em vermelho) está concentrada no Estado de La Guaira, o mais castigado pelos sismos. A região do Aeroporto Internacional Simón Bolívar desponta como uma das zonas críticas, incluindo áreas internas da estrutura. Conforme esta coluna antecipou em conversa com a jornalista venezuelana Valentina Rivas no fim da última semana, a situação na área é comparável à de uma "zona de guerra".

Região do Aeroporto Internacional Simón Bolívar foi a mais afetada. Earthdata GIS/Nasa / Reprodução

Os tremores se concentraram na porção norte do país, mas reflexos significativos também foram registrados na capital, Caracas. Embora em quantidade bem reduzida na comparação com La Guaira, é possível observar pontos em vermelho e amarelo em distritos ao norte da região metropolitana de Caracas.

Apesar de menor impacto, Caracas também registrou abalos. Earthdata GIS/Nasa / Reprodução

A cidade litorânea de Caraballeda também foi drasticamente afetada. Outras cidades localizadas na região central, como Charallave, Santa Teresa del Tuy, Santa Lucía, Cúa, Turmero, Cagua e La Victoria, também apresentaram impactos nos mapeamentos da agência espacial americana.

Cidade litorânea de Caraballeda, próximo a La Guaira. Earthdata GIS/Nasa / Reprodução