Ida de Flávio Bolsonaro aos EUA para tentar negociar tarifaço será em vão

Senador Flávio Bolsonaro. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Se considerarmos as medidas que atingiram diretamente o Brasil, neste segundo mandato de Donald Trump na Casa Branca, houve quatro rodadas de tarifas e anúncios: o primeiro em fevereiro de 2025, os EUA restabeleceram uma tarifa de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio, eliminando exceções concedidas anteriormente.

Dois meses depois, no chamado Dia da Libertação, os americanos impuseram uma tarifa-base de 10% sobre produtos brasileiros. Em maio, houve a tarifa específica para o aço e o alumínio foi elevada de 25% para 50% agravando impacto nesses setores.

Em 9 de julho, caiu a máscara. Não era só uma questão comercial: Trump anunciou uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, justificando a medida com críticas ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e às decisões brasileiras envolvendo plataformas digitais -a ação, algumas semanas depois foi formalizada por ordem executiva, mas com várias exceções.

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Senta que lá vem o próximo petardo: o Escritório do Representante de Comércio dos EUA (USTR) propôs, neste mês, uma nova tarifa de 25% sobre produtos brasileiros, desta vez baseada em uma investigação sob a Seção 301 da Lei de Comércio, envolvendo temas como Pix, comércio digital, etanol, propriedade intelectual e desmatamento.

Em quatro rodadas e uma quinta e formação, Trump evoluiu de uma disputa essencialmente comercial para um conflito com forte componente político e institucional - e no meio disso tudo, ainda houve a declaração de PCC e CV como organizações terroristas.

Pré-candidato à presidência, o senador Flávio Bolsonaro (PL) irá ao país participar da audiência pública do USTR no próximo dia 6. Mas, a julgar pela resposta do secretário de Estado americano, Marco Rúbio, reforçando a posição americana em defesa da aplicação de tarifas, tudo indica que o jogo está jogado. A decisão está tomada.

O grau de influência da família Bolsonaro no Salão Oval é algo desconhecido, mas existe e foi subestimada por parte dos analistas. Mas não se pode esquecer que foi seu irmão, Eduardo, criou esse problema. O ex-deputado mirou em Lula e em Alexandre de Moraes e colegas, mas acertou em empresários, produtores rurais e, em última análise, na economia brasileira como um todo.

A ida de Flávio agora é como a de um bombeiro que tenta apagar o princípio de incêndio iniciado pelo irmão. É uma boa jogada de marketing, mas, tudo indica, será inócua - mais uma vez a despeito da influência do bolsonarismo no Salão Oval. Porque o que, até agora, o que produziu algum efeito não foi a retórica familiar, mas a negociação institucional: a própria Casa Branca justificou a retirada de certos produtos da sobretaxa dizendo que houve "progresso inicial nas negociações com o governo do Brasil", depois de contato Lula-Trump.

Trump, como já escrevi aqui, não faz política. Faz negócios. Como se sabe, ele costuma deixar aliados para trás: não age por solidariedade ideológica, mas por interesses. O alívio até agora veio por interesse econômico americano, não por solidariedade ideológica. Produtos como café, carne e frutas tiveram algum alívio porque a tarifa pesava também sobre consumidores, importadores, e sobretudo a inflação nos EUA