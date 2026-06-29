Hospital Moinhos de Vento recebe prêmio de Direitos Humanos do MPRS

Entrega ocorreu nesta segunda-feira (29). MPRS / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O Instituto Moinhos Social, braço do Hospital Moinhos de Vento voltado ao atendimento de populações em situação de vulnerabilidade, foi homenageado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) em reconhecimento à sua atuação no Estado por meio do Projeto Reparador.

A iniciativa recebeu o Prêmio Miguel Velasquez de Direitos Humanos, distinção concedida a pessoas ou instituições que se destacam na promoção da cidadania, na proteção da infância e da juventude e na realização de ações de relevante impacto social. A cerimônia de entrega ocorreu na manhã desta segunda-feira (29), na sede do MPRS, em Porto Alegre.

Desenvolvido em parceria com o órgão desde novembro de 2025, o Projeto Reparador disponibiliza cirurgias plásticas reparadoras gratuitas a vítimas de crimes violentos — especialmente mulheres que sofreram violência doméstica e que, mesmo após o suporte jurídico e assistencial, permaneciam com marcas físicas que dificultavam a reconstrução de suas vidas.