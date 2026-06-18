Hospital Mãe de Deus participará de cirurgias robóticas que conectarão três países em tempo real

Referência em telecirurgia robótica no país, o Hospital Mãe de Deus, de Porto Alegre, participa nesta quinta-feira (18), de procedimentos que reunirão, simultaneamente, especialistas, hospitais e centros de treinamento de três países da América Latina.
Os procedimentos serão realizados em três pacientes com hérnia inguinal: um no Hospital Ciudad de la Salud, na Cidade do Panamá, outro no Hospital Cassems, em Campo Grande (MS), e um terceiro no Hospital Mãe de Deus. Em cada um desses locais, os cirurgiões conduzirão a operação utilizando o robô Toumai. Profissionais no Chile acompanharão as cirurgias.
Em Porto Alegre, o procedimento será liderado por Guilherme Pesce, chefe do Serviço de Cirurgia. A partir de São Paulo, no escritório da MicroPort Brasil, empresa fabricante do Toumai, o cirurgião Eduardo Parra-Davila acompanhará simultaneamente os procedimentos realizados nos três centros.
Em maio, o Mãe de Deus protagonizou uma das telecirurgias de maior distância já realizadas, conectando Brasil e China a mais de 18 mil quilômetros.
— Esse convite mostra que o Mãe de Deus é um dos hospitais à frente na troca de experiências, discussão de técnicas e aperfeiçoamento contínuo nesta área em ascensão. Isso é algo fundamental em um tema que evolui tão rapidamente como a cirurgia robótica — afirma Pesce.