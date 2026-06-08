História da expulsão de judeus de países árabes é tema de evento em Porto Alegre

Documentário conta com a direção de Marcio Pitliuk. "Laissez-Passer – A Expulsão dos Judeus dos Países Árabes" / Reprodução

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Porto Alegre receberá, no dia 23 de junho, um evento dedicado a debater o êxodo e a perseguição de judeus no Oriente Médio e no Norte da África após a fundação do Estado de Israel. A atividade contará com a exibição do documentário "Laissez-Passer – A Expulsão dos Judeus dos Países Árabes", seguida por um debate com o paulista filho de refugiados expulsos do Egito após a Crise do Canal de Suez, Eduardo Cohen, fundador do grupo Juifs d´Egypte.

O encontro ocorrerá às 19h, no auditório da Federação Israelita do Rio Grande do Sul (FIRS), com vagas limitadas.

O documentário resgata a história de cerca de 950 mil judeus que foram expulsos ou forçados a deixar nações árabes a partir de 1948. Transformados em apátridas e expropriados de seus bens, a maioria dessas pessoas recebeu apenas um laissez-passer — um documento temporário de viagem que permitia apenas a emigração. O filme reúne depoimentos de seis refugiados vindos de cinco países diferentes (Egito, Líbano, Iraque, Marrocos e Síria) que reconduziram e reconstruíram suas vidas no Brasil.

— Você só pode falar do futuro se falar do passado. É uma história que ficou esquecida por muito tempo, e agora os filhos e netos dessas pessoas querem compreender essa trajetória. Por isso, um espaço que jogue luz sobre esse assunto é de suma importância — enfatizou Cohen, que é filho de uma das personagens retratadas no documentário.