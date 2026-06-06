Herdeira de Fujimori ou ex-ministro de Castillo: Peru vai às urnas escolher o nono presidente em 10 anos

Segundo turno será disputado por Roberto Sánchez Palomino e Keiko Fujimori. CONNIE FRANCE,MARTIN BERNETTI / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O Peru, marcado por décadas de instabilidade política, vai às urnas neste domingo (7) para escolher o seu nono presidente em menos de 10 anos. A direitista Keiko Fujimori e o esquerdista Roberto Sánchez Palomino se enfrentam no segundo turno para decidir quem governará o país até 2031.

Keiko Fujimori

Embora tenha terminado o primeiro turno na liderança, a filha do ex-presidente Alberto Fujimori não entra no segundo turno com vantagem garantida, segundo analistas. Esta é a quarta tentativa de Keiko de chegar ao poder — ela foi derrotada nos pleitos de 2011, 2016 e 2021.

Ao mesmo tempo em que herda o voto fiel da direita tradicional do país, ela carrega uma alta rejeição de eleitores de esquerda e de setores contrários aos anos autoritários do chamado "fujimorato".

Alberto Fujimori, figura central de episódios controversos na história peruana, faleceu em 2024. Ele havia sido condenado por violações de direitos humanos, incluindo a esterilização forçada de mulheres indígenas.

Esta é a quarta tentativa de Keiko de chegar ao poder. MARTIN BERNETTI / AFP

Na vida pública, Keiko foi a congressista mais votada do Peru em 2006 e fundou o Fuerza Popular, partido de direita que se consolidou como uma das maiores forças no Parlamento. Na campanha de 2026, ela tem focado em um discurso baseado em três pilares: mão dura contra o crime, estabilidade institucional e defesa do modelo econômico liberal, além de pregar uma maior aproximação diplomática com os Estados Unidos.

Roberto Sánchez Palomino

Líder de esquerda, deputado e presidente do partido Juntos pelo Peru, Sánchez se coloca como o herdeiro político do ex-presidente Pedro Castillo, de quem foi aliado de primeira hora.

Durante o mandato de Castillo — que também acabou destituído —, Sánchez atuou como Ministro do Comércio Exterior e Turismo. Ele se destacou como o único ministro a permanecer no cargo durante quase toda a turbulenta gestão do ex-mandatário.

Durante a campanha, adotou o uso de um chapéu de aba larga — presente que recebeu de Castillo na prisão. CONNIE FRANCE / AFP

Sánchez se apresenta como a voz do "movimento popular" e do "Peru profundo", em oposição às elites de Lima. Durante a campanha, adotou o uso de um chapéu de aba larga — presente que recebeu de Castillo na prisão — como símbolo de conexão com a base eleitoral do ex-presidente. Uma de suas principais bandeiras econômicas é a criação de mecanismos para formalizar o enorme mercado de trabalho informal do país.

Histórico de presidentes

O vencedor do pleito será o nono chefe do Executivo a assumir o país em menos de uma década. O último presidente a completar integralmente o mandato de cinco anos foi Ollanta Humala, em 2016. Desde então, o Palácio de Governo de Lima vive uma constante dança das cadeiras: