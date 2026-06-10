Gaúcho comandará podcast do Pinterest sobre mercado de luxo

"Os Bastidores do Luxo" que será lançado a partir de julho. Marcelo Elias / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O gaúcho Lucas Dalfrancis será o responsável por comandar um novo produto do Pinterest no Brasil. O jornalista será o apresentador do podcast Os Bastidores do Luxo, que será lançado a partir de julho. A plataforma é uma das mais usadas na atualidade.

O projeto abordará temas como comportamento, desejo, hospitalidade, branding e as novas relações de consumo, reunindo líderes de algumas das marcas mais relevantes do mercado. O produto é desenvolvido em parceria com a Notório, consultoria especializada em estratégia, posicionamento e experiências para marcas, fundada por Dalfrancis em Porto Alegre e que hoje também atua em São Paulo.

O anúncio oficial ocorreu em São Paulo, durante um encontro promovido pelo Pinterest e pela Notório. Marcelo Elias / Divulgação

Com episódios quinzenais, Os Bastidores do Luxo será distribuído pelos canais oficiais do Pinterest e reunirá presidentes, diretores, CMOs (Chief Marketing Officers) e especialistas para discutir comportamento de consumo, hospitalidade, experiência e os movimentos que estão redefinindo o mercado de luxo no Brasil e no mundo.

— As pessoas buscam cada vez mais significado, repertório, pertencimento e experiências memoráveis. O podcast surge para discutir essas transformações e ouvir quem está ajudando a construir o futuro desse setor — destaca Dalfrancis.

O programa estreia durante a semana de moda de alta costura de Paris, que ocorre entre 6 e 9 de julho. As primeiras convidadas serão as diretoras da Giorgio Armani Brasil e de marketing do Grupo JHSF.

Quem é Lucas Dalfrancis

O gaúcho é graduado em Jornalismo pela Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc), especialista em Gestão de Reputação e possui MBA em Marketing Estratégico pela ESPM. Ao longo de sua carreira, atuou como jornalista, professor, gestor público e consultor. Foi secretário municipal de Cultura e, nos últimos anos, passou a concentrar sua atuação na construção de posicionamento para marcas, negócios e lideranças.

Dalfrancisc é graduado em Jornalismo pela Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc), especialista em Gestão de Reputação e possui MBA em Marketing Estratégico pela ESPM. Marcelo Elias / Divulgação