Garibaldi registra crescimento de 22% no turismo nos primeiros quatro meses do ano

Festival do Grostoli é apontado como um diferencial para o crescimento do número de visitantes. Turismo Garibaldi / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Garibaldi, na Serra, registrou um crescimento de cerca de 22% no número de visitantes nos primeiros quatro meses de 2026, em comparação com o mesmo período de 2025. Os dados são da plataforma inteligente de turismo TOUR-IN, um sistema de gestão da Secretaria de Turismo da cidade.

Nesse quadrimestre, o fluxo superou a marca de 315 mil visitantes, gerando a expectativa de que o município alcance 1 milhão de turistas até o fim do ano.

De acordo com a prefeitura, o resultado é impulsionado por eventos já consolidados no calendário local, como o Veraneio da Vindima, o Carnaval Retrô, o Garibaldi Vintage — que atraiu mais de 20 mil pessoas na última edição — e o Festival do Grostoli, que reuniu 80 mil visitantes em apenas três dias.