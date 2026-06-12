Fórum em Porto Alegre debate estratégias de exportação e internacionalização de empresas

Segundo os organizadores, o objetivo é aproximar empresários de profissionais que vivenciam diariamente os desafios do mercado. ABPA / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Porto Alegre vai sediar, na terça-feira (16), a terceira edição do Fórum Decisões de Impacto – Exportação em Ação: Planeje, Execute e Cresça. O evento, que será realizado na Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), vai reunir especialistas de diversas áreas para apresentar estratégias, tendências e oportunidades para empresas que buscam aumentar sua presença internacional no ramo da exportação.

Entre os assuntos a serem discutidos estão a importância do planejamento para empresas, a sucessão em empresas familiares, governança corporativa, liderança e táticas para melhorar a competitividade em mercados estrangeiros.

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Segundo os organizadores, o objetivo é aproximar empresários de profissionais que vivenciam diariamente os desafios do mercado global, promovendo troca de conhecimento, conexões estratégicas e oportunidades de negócios.

Nomes confirmados

Entre os nomes confirmados está a especialista em LinkedIn e posicionamento executivo Silvia Miebach, que abordará o tema Como abrir novos mercados utilizando o LinkedIn. Ela vai trazer estratégias para a conquista de novos mercados, usando a plataforma como ferramenta de geração de negócios e fortalecimento da presença empresarial.

O consultor em governança familiar e corporativa Maurício Mondadori apresentará a palestra Legado sem Fronteiras: A nova geração e os caminhos globais das empresas familiares, explorando como membros da nova geração que vivem fora do Brasil podem ser a ponte estratégica entre os valores da família empresária e as oportunidades do mercado internacional, convertendo networking global e visão de mundo em vantagem competitiva real para o negócio da família.

A advogada e mediadora Veridiana Martins apresentará o painel Governança societária para a internacionalização: O papel da mediação, trazendo reflexões sobre o tema e destacando mecanismos que podem reduzir riscos e fortalecer a tomada de decisões estratégicas.

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A hierarquia como fator estratégico para o crescimento sustentável será o tema da palestra A importância da Liderança para o sucesso nos negócios, comandada pela mentora executiva Karen Argenta.

O economista e advogado Rodrigo Piazzeta apresentará a palestra Acessando Mercados Globais como Estratégia de Antirragilidade Empresarial. Referência em economia, finanças e modelagem financeira, ele mostrará como a diversificação de mercados e a internacionalização podem fortalecer empresas diante de cenários econômicos desafiadores, aumentando sua capacidade de adaptação e crescimento.

Encerrando a programação, o Exportação em Ação: Planeje, Execute e Cresça reunirá especialistas de diferentes áreas do comércio internacional. Participam Nathalia Carlet, especialista em direito societário; Maria Tereza Pereira da Costa, com experiência na preparação de empresas para iniciar ou ampliar suas operações no mercado externo; Gustavo Gochinski, que abordará os desafios e oportunidades da logística aérea e marítima internacional; e Larissa Ahlert, que apresentará os principais tipos de contratos de câmbio utilizados nas operações de exportação.