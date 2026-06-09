Festa do Bará do Mercado Público terá reconstrução de estátua atacada no ano passado

Local é um importante marco e assentamento sagrado de Exu Bará. Camila Hermes / Agencia RBS

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A 4ª Festa do Bará do Mercado Público, em Porto Alegre, contará com três dias de comemoração. As festividades estão agendadas para ocorrer entre quinta-feira (11) e sábado (13), na Praça Glênio Peres e no interior do Mercado. O local é historicamente utilizado nas celebrações de praticantes de religiões de matriz africana, pois é um importante marco e assentamento sagrado de Exu Bará.

Durante os três dias, das 9h às 17h, ocorrerão atividades internas no mosaico central do Mercado Público, onde serão realizadas as tradicionais trocas de axés.

O Dia do Bará é celebrado, oficialmente, no sábado (13), porém como a data cai em um final de semana e conta com um fluxo menor de pessoas circulando no Centro Histórico, a Associação Independente em Defesa das Religiões Afro-Brasileiras (Asidrab), organizadora do evento, transferiu a grande celebração para a sexta-feira (12). O ponto alto será uma procissão ao som dos tambores, partindo da Esquina Democrática até o Largo Glênio Peres, seguida pela celebração cultural com o toque aos Orixás.

Segundo o presidente da Asidrab, Pai Tiago de Bará, um dos diferenciais desta edição é a reconstrução da imagem de Bará, que foi atacada e danificada durante a festividade do ano passado. Outra novidade é a realização de uma Feira de Afroempreendedoras junto das celebrações.

— Essa festa também mostrará a resistência do povo de matriz africana contra o racismo religioso — contou à coluna. — O Mercado Público é um espaço negro legítimo, de pertencimento. Ali se gera a força que se espalha para toda a cidade. É um momento de resistência e consolidação da história milenar que é o culto a Bará — concluiu.

Segundo o organizador, em 2025 cerca de 9 mil pessoas circularam pelas celebrações no interior do Mercado. Na procissão, foram 4 mil pessoas.

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