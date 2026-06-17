Farroupilha abre licitação de R$ 12 milhões para reconstruir estrada destruída pela crise climática de 2024

Segundo a prefeitura, a intervenção é essencial tanto para os moradores quanto para os turistas que visitam o Parque Salto Ventoso. Prefeitura de Farroupilha / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A prefeitura de Farroupilha lançará, nesta quinta-feira (18), a licitação para a recuperação do talude e da pavimentação da Estrada Salto Ventoso, na comunidade de Sete de Setembro. A obra terá um investimento de R$ 12.070.226,17, recurso integralmente proveniente da Defesa Civil Nacional e que já teve a liberação confirmada.

A localidade foi fortemente afetada pela crise climática que resultou nas enchentes de 2024. Na ocasião, a estrada sofreu um deslizamento de grandes proporções, com movimentação de massa, rachaduras no solo e no pavimento, além da ruptura de aproximadamente 180 metros da encosta às margens da via.

O projeto contempla dois eixos fundamentais e diretamente relacionados: a estabilização geotécnica do talude — estrutura responsável por segurar o morro — e a recomposição completa da pista de asfalto. A pavimentação só poderá ser refeita de forma definitiva após a conclusão das obras de contenção da encosta.

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Segundo a prefeitura, a intervenção é essencial tanto para os moradores de Sete de Setembro quanto para os turistas que visitam o Parque Salto Ventoso. Com a publicação do edital, o município dá um passo decisivo para garantir a segurança da área e a retomada plena do tráfego local.