Evento debate como as mudanças climáticas afetam espécies em risco de extinção no RS

Levantamento será apresentado durante a 2ª Oficina de Integração do Projeto Emergências do RS. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e pesquisadores apresentarão, na próxima semana, em Porto Alegre, os resultados preliminares da avaliação dos efeitos de desastres naturais associados à mudança do clima sobre espécies ameaçadas no Rio Grande do Sul.

O levantamento será apresentado durante a 2ª Oficina de Integração do Projeto Emergências do RS, que acontece entre os dias 9 e 11 de junho no auditório do Ibama e conta com a colaboração de mais de 30 instituições parceiras.

A oficina reunirá cerca de 120 pesquisadores para debater temas como os impactos sobre espécies ameaçadas e migratórias, alterações na paisagem e na vegetação, além de estratégias de prevenção e gestão de riscos. A programação inclui nove mesas-redondas, apresentações de projetos e uma visita técnica ao Parque Estadual de Itapuã.

Segundo o ICMBio, o aumento da temperatura média global tem contribuído para a intensificação de eventos climáticos extremos. Especialistas alertam que a mudança do clima representa uma das maiores ameaças à biodiversidade neste século, exigindo ações urgentes e coordenadas para reduzir seus impactos e fortalecer a resiliência dos ecossistemas.

O projeto

O projeto foi criado pelo ICMBio em 2024 e envolve oito centros de pesquisa da instituição, além da Coordenação-Geral de Pesquisa e Monitoramento da Biodiversidade (CGPeq), da Coordenação de Emergências Climáticas e Epizootias (Coece) e da Coordenação de Planejamento de Ações para Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção (Copan).