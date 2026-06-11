EUA vão criar fura-fila para entrevistas de visto; valor previsto é de quase R$ 5 mil

Programa-piloto do governo americano e funcionará de 1º de julho a 31 de dezembro. Taiga / stock.adobe.com

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Os Estados Unidos devem implementar um serviço premium para estrangeiros que buscam vistos de turismo ou de negócios para viajar ao país. A intenção é criar um sistema "fura-fila", por meio do qual será possível conseguir entrevistas consulares em um período de até 10 dias. Entretanto, para isso, o interessado terá de desembolsar US$ 750, além da taxa normal de US$ 185. O valor total deve superar, pela cotação atual (R$ 5,17), R$ 4,8 mil.

A medida fará parte de um programa-piloto do governo americano e funcionará de 1º de julho a 31 de dezembro. Os detalhes foram obtidos pela agência de notícias Associated Press, e o documento deve ser divulgado por meio de uma publicação no Diário Oficial nos próximos dias.

A medida seria uma tentativa de aliviar a fila de espera, agravada pela pressão sobre o sistema consular. As embaixadas e consulados nos quais o serviço expresso estará disponível devem ser anunciados antes que o programa entre em vigor, em 1º de julho.