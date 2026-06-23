Enquanto os primeiros-ministros britânicos passam, Larry, o gato, fica

Larry vive no centro do poder britânico — e no centro dos fotógrafos que cobrem o premier. JUSTIN TALLIS / AFP

Você já deve der visto Larry. Em quase todas as entrevistas coletivas do primeiro-ministro britânico, seja ele qual for (porque, aliás, eles andam mudando com bastante frequência), o bichano está lá. Nas frestas da porta do número 10 de Downing Street, a residência oficial do chefe de governo do Reino Unido, em Londres.

Larry deve ter uns 19 anos de vida. Vive no centro do poder britânico — e no centro dos fotógrafos que cobrem o premier —, desde 2011, quando foi adotado para uma missão nobre: caçar ratos.

Desde então, ele virou mascote oficial - com direito a ser considerado funcionário público contratado pelo gabinete do Executivo.

Por via das dúvidas, sempre que o primeiro-ministro surge para uma entrevista coletiva e Larry se antecipa na fresta da porta, os fotógrafos garantem a imagem. Vá que seja a última - não do gato, mas do premier.

Larry, o primeiro-ministro Keri Starmer e o presidente da França, Emmanuel Macron. Henry NICHOLLS / AFP

Keir Starmer, que anunciou sua renúncia na segunda-feira (22), foi o sexto tutor de Larry. O chief mouser (caçador de ratos, em inglês) é uma verdadeira tradição londrina. Os relatos sugerem que o "cargo" existe desde o século 16 — uns dizem que o nome do primeiro era Rufus, de coloração laranja. Mas quem teria sido nomeado oficialmente seria Peter, "nomeado em 1929", cuja jornada é de orgulhar os britânicos: ele teria enfrentado a Segunda Guerra Mundial ao lado de Churchill e de outros dois amigos, Bob e Nelson.

Mas vamos voltar a 2026: Larry viu coisas importante: passou, nesses 15 anos, por David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak e, finalmente, Keir Sarmer.

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O felino também testemunhou o referendo sobre a permanência do Reino Unido na União Europeia, em 2016, e o posterior Brexit, em 2020. Além disso, atravessou a pandemia de covid-19, a morte da rainha Elizabeth II e a transição para o reinado de Charles III.