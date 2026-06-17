Encontro debate desafios da inteligência artificial nas empresas e no meio jurídico

Uma edição inédita da Arena da Exportação, encontro promovido pelo Conselho do Prêmio Exportação RS e pelo CMT Advogados, vai discutir os desafios da inteligência artificial (IA) nas empresas.
Será nesta quinta-feira (18), na sede da ADVB, em Porto Alegre.
Os profissionais defendem que a ausência de uma lei específica de IA não significa ausência de responsabilidade. O Judiciário já vem analisando casos envolvendo algoritmos, reconhecimento facial, uso indevido de dados, fraudes digitais e conteúdos gerados com a tecnologia, com base na legislação vigente.
Os advogados entendem que governança, transparência e gestão de riscos precisam começar antes da entrada em vigor de uma regulamentação específica.
Durante o encontro, para convidados, haverá degustação de vinhos, a exemplo do Wine & Legal, que o CMT já promove.
Os painéis serão conduzidos pelos advogados Francisco Kümmel, Matheus Sturari e Cesar Santolim, e a degustação ficará a cargo do sommelier Wilmar Flores, da Vinhos do Mundo.
O projeto de lei da IA aprovado pelo Senado depende ainda de tramitação na Câmara, em Brasília.