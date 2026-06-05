Em Porto Alegre, economista americano debate os impactos econômicos da inteligência artificial

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
O economista americano Tyler Cowen será o palestrante principal do FL Talks, evento promovido pelo Instituto de Estudos Empresariais (IEE) em Porto Alegre, na próxima segunda-feira (8). O painel abordará uma de suas principais especialidades: os impactos econômicos da inteligência artificial.
O encontro está marcado para as 18h30 no Instituto Caldeira e será exclusivo para convidados. A iniciativa é realizada pelo IEE, em parceria com o Instituto Caldeira e o Grupo Évora.
Cowen é graduado em Economia pela Universidade George Mason e doutor na área pela Universidade de Harvard. Atualmente, leciona na George Mason e atua como presidente e diretor acadêmico do Mercatus Center.
Ao lado do colega Alex Tabarrok, ele escreve para o popular blog Marginal Revolution e é cofundador da plataforma educacional online Marginal Revolution University. O economista também mantém colaborações frequentes com periódicos acadêmicos e grandes veículos de mídia internacionais.
Obra recente e IA
Entre os trabalhos mais recentes de Cowen está o livro “The Marginal Revolution: Rise and Decline, and the Pending AI Revolution”, focado em transformação econômica e IA generativa. Na obra, o autor traça o nascimento, o triunfo e o declínio silencioso do marginalismo — conceito básico da economia moderna.
Cowen também é o idealizador das iniciativas Emergent Ventures e Fast Grants, voltadas ao apoio a empreendedores sociais de alto impacto e pesquisas médicas. Além disso, ele comanda o podcast Conversations with Tyler, no qual entrevista pensadores de destaque de diferentes áreas do conhecimento.