Em meio à insistência de Lula por Messias no STF, movimento negro pede mais representatividade nos Poderes

Presidente Lula deve reenviar o nome de Jorge Messias a vaga aberta no STF. Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O movimento Educafro enviou ao presidente Lula, no início de maio, uma lista com 30 nomes — divididos entre 15 mulheres e 15 homens — de juristas negros sugeridos para compor o Supremo Tribunal Federal (STF).

Contudo, no sábado (30), o presidente sinalizou que deve insistir no nome do advogado-geral da União, Jorge Messias, para a vaga. Segundo o fundador e presidente da mantenedora da Educafro, Frei David, apesar da frustração com a escolha para a cadeira que pertenceu a Luís Roberto Barroso, a entidade manterá a pressão por mais espaço na chefia dos poderes.

— Qual é a nossa posição? Vimos que governar o Brasil com a maioria do Congresso na oposição não é fácil. Por isso, não queremos ser um obstáculo para o presidente Lula. Nós nos reunimos no sábado, após a declaração do presidente, e ficamos chateados, claro, mas compreendemos que é necessário ter pessoas no Supremo com um alinhamento que defenda a democracia — ponderou Frei David.

De acordo com a liderança da Educafro — organização que é voltada à inclusão de negros no ensino superior —, o calendário institucional deste ano ainda prevê nomeações para o Superior Tribunal de Justiça (STJ), além de listas tríplices de desembargadores para tribunais regionais. Para a entidade, a vagas futuras reforçam a necessidade do Planalto de avaliar nomes do documento enviado.

— Certa vez, o presidente Lula disse que indicava pessoas do seu círculo, indivíduos que ele já conhecia. Sendo assim, gostaríamos que ele convidasse essas lideranças da lista para um almoço ou jantar, para conhecê-las de perto e ver o potencial de cada uma — sugeriu o fundador.

Pressão

Frei David também evocou o ODS 18, objetivo de desenvolvimento sustentável proposto pelo Brasil à ONU focado na Igualdade Étnico-Racial, e lembrou que o país é signatário da Convenção Interamericana contra o Racismo, o que obriga o Estado a prevenir, eliminar e punir a discriminação.

— Caso o presidente seja reeleito, nós vamos exigir a presença de negros nos mais diferentes ministérios. Senão, haverá um desrespeito à Convenção, o que poderia até gerar uma denúncia por improbidade administrativa. Queremos nomes negros não apenas nas pastas de menor orçamento — alertou.

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A lista entregue ao governo é composta por profissionais de notório saber jurídico. Esta é a terceira vez que o movimento adota a estratégia de sugerir nomes técnicos ao Executivo diante de aberturas de vagas nas cortes superiores.

"Indicar uma ou um jurista negro ao Supremo Tribunal Federal não é apenas um gesto simbólico. É um ato de concretização da Constituição. É a afirmação de que o Brasil reconhece, finalmente, a pluralidade de sua própria identidade", destaca um trecho do documento.

Destaques gaúchos

Entre as indicações da lista está a gaúcha Karen Luise Vilanova Batista de Souza, juíza do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) e conselheira indicada para o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

Com mestrado em Direitos Humanos, Interculturalidade e Desenvolvimento, e especialização em Direito Civil e Processo Civil, a magistrada atua como juíza auxiliar do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) desde 2022. Sua trajetória no combate ao racismo e na magistratura foi reconhecida pela Assembleia Legislativa do RS, que lhe concedeu a Medalha da 55ª Legislatura em 2022.

Também está Soraia Mendes, jurista, advogada e acadêmica. Pós-doutora pela UFRJ, doutora em Direito pela UnB e mestre em Ciência Política pela UFRGS. Especialista em Direitos Humanos. Atuou como perita perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Márcia Barbosa vs. Brasil. Ex-coordenadora nacional do CLADEM. Destaca-se na defesa dos direitos das mulheres e na incorporação da perspectiva de gênero no sistema de justiça.

Outros nomes: