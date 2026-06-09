Em 10 anos, RS registra aumento de quase 80% em casamentos de pessoas do mesmo sexo

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
O Rio Grande do Sul registrou um aumento 79,71% no número de casamentos entre pessoas do mesmo sexo nos últimos 10 anos. Os dados são da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen) e foram divulgados neste domingo (7).
Em 2015, foram registrados 276 casamentos, saltando para 496 em 2025. O ritmo segue em 2026: dados consolidados até 5 de junho mostram que, somente neste ano, já foram realizadas 200 uniões no estado.
Confira a evolução histórica ano a ano no RS:
- 2015: 276
- 2016: 428
- 2017: 339
- 2018: 491
- 2019: 394
- 2020: 254
- 2021: 348
- 2022: 437
- 2023: 459
- 2024: 454
- 2025: 496
No cenário nacional, o Brasil contabilizou 15.520 casamentos homoafetivos no ano passado. Em comparação com 2024, quando 14.247 uniões foram registradas em cartório, o aumento no país foi de 8,9%.