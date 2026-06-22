Eleição de Espriella na Colômbia amplia número de países governados pela direita na América do Sul

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
A eleição de Abelardo de la Espriella na Colômbia, no último domingo (21), amplia o número de países comandados pela direita na América do Sul. Atualmente, o mapa político da região conta com seis líderes de direita contra quatro de esquerda. A apuração em andamento da eleição presidencial no Peru, no entanto, ainda pode alterar essa balança.
Situação de 2026
Direita:
- Argentina: Javier Milei
- Bolívia: Rodrigo Paz
- Chile: José Antonio Kast
- Colômbia: Abelardo De La Espriella
- Equador: Daniel Noboa
- Paraguai: Santiago Peña
Esquerda:
- Brasil: Luiz Inácio Lula da Silva
- Guiana: Irfaan Ali
- Uruguai: Yamandú Orsi
- Venezuela: Delcy Rodríguez
No Peru, a candidata de direita Keiko Fujimori aparece à frente do esquerdista Roberto Sánchez por uma diferença apertada de aproximadamente 41 mil votos. Caso a vitória se confirme após a análise das atas contestadas, a vantagem da direita no bloco sul-americano será ainda maior.