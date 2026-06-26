"É uma zona de guerra", diz venezuelana que está em La Guaira, região mais afetada pelo terremoto; veja fotos

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
Depois de circular pelas ruas de Caracas, a jornalista venezuelana Valentina Rivas, que está em contato com a reportagem desde o dia seguinte aos terremotos que abalaram a Venezuela, chegou à região de La Guaira, a mais afetada, e enviou relatos à coluna:
— Isso é uma zona de guerra, de verdade, é uma zona de guerra. Há muitos mortos, há muitas pessoas que estão tentando buscar seus familiares. Não há ninguém, não há autoridades, não há gente que os possa ajudar no sentido de que saibam como tirar os sobreviventes ou tirar ao menos as pessoas que estão mortas. É um trabalho feito com as mãos — relatou à coluna.
Segundo a jornalista, o cenário é de muita apreensão nas ruas, com as pessoas observando seus destroços e esperando por ajuda.
— O que há é gente procurando seus familiares nas ruas, ou seja, mulheres que estão na frente das casas, vendo seu apartamento destroçado e esperando que alguém, em algum momento, possa ajudá-las a buscar.
Relembra | Valentina Rivas conversou com a coluna: