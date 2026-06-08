Documentário de Bárbara Paz sobre enchentes no RS conquista dois prêmios em festival na Itália

Bárbara Paz na premiação em Turim, na Itália. Bárbara Paz / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O documentário “Rua do Pescador, nº 6”, dirigido pela cineasta, atriz e artista visual gaúcha Bárbara Paz, foi eleito pelo público como Melhor Documentário, por voto popular, na 29ª edição do CinemAmbiente — um dos mais importantes festivais de cinema ambiental do mundo, realizado na Itália. Além disso, o longa-metragem também recebeu uma menção especial do júri.

Filmada na Ilha da Pintada, em Porto Alegre, a obra acompanha as consequências das enchentes que devastaram o RS em 2024, registrando o impacto da catástrofe climática a partir do cotidiano de moradores que lutam para reconstruir suas casas, suas memórias e seu sentimento de pertencimento. O material foi gravado logo após as águas baixarem.

A cerimônia de premiação aconteceu no histórico National Museum of Cinema, em Turim. Ao anunciar os prêmios, o júri destacou a força humana retratada pelo documentário, ressaltando as histórias pessoais de sobrevivência e a forma como a diretora transforma uma tragédia coletiva em um relato profundamente humano.

Outras premiações

Em 2025, Bárbara Paz recebeu o prêmio de Melhor Direção de Documentário no Los Angeles Brazilian Film Festival (LABRFF). No Festival de Gramado, o longa conquistou os Kikitos de Melhor Trilha Musical, assinada por Renato Borghetti, e Melhor Desenho de Som, de Rodrigo Ferrante e André Tadeu. A obra também recebeu o prêmio de Melhor Longa-Metragem Ambiental no Festival de Cinema Sul-Americano de Bonito (Cinesur).