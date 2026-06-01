Documentário de Bárbara Paz sobre a enchente no RS será destaque em festival de cinema na Itália 

Obra conta com relatos de moradores da Ilha da Pintada, em Porto Alegre. Documentário Rua do Pescador,nº 6 / Reprodução

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O documentário “Rua do Pescador, nº 6”, dirigido pela cineasta, atriz e artista visual gaúcha Bárbara Paz, será um dos destaques da 29ª edição do CinemAmbiente — um dos maiores festivais de cinema ambiental do mundo —, que ocorre entre quarta-feira (3) e domingo (7) em Turim, na Itália.

A obra aborda as consequências das enchentes que devastaram o RS em 2024, acompanhando o impacto humano da maior catástrofe climática da história do Estado a partir dos relatos de moradores da Ilha da Pintada, em Porto Alegre.

“Rua do Pescador, nº 6” teve sua estreia na Mostra Competitiva de Documentários Brasileiros da 30ª edição do É Tudo Verdade, sendo um dos sete filmes nacionais selecionados. Além disso, integrou a programação do Festival do Rio 2025, na mostra Première Brasil: Estado das Coisas | Especial COP30.

Internacionalmente, o documentário participação do Los Angeles Brazilian Film Festival, onde Bárbara Paz venceu o prêmio de Melhor Direção de Documentário. A obra também acumulou conquistas no Festival de Gramado, com os prêmios de Melhor Trilha Musical e Melhor Desenho de Som, e no Festival de Cinema Sul-Americano de Bonito (Cinesur), onde recebeu o troféu de Melhor Longa-Metragem Ambiental.