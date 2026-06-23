Desastres ambientais no RS foram pauta de encontro entre Leite e Bloomberg em Londres

Durante sua viagem ao Reino Unido, nesta terça-feira (23), o governador Eduardo Leite teve um rápido encontro com um dos grandes empresários deste século: Michael Bloomberg, filantropo americano, famoso por fundar a Bloomberg L.P., a gigante de tecnologia, dados e mídia.
Bloomberg, que conversou com o governador sobre os desastres ambientais no RS, aproximou Leite da responsável por sustentabilidade da companhia, Antha Williams.
O empresário serviu como prefeito de Nova York por três mandatos consecutivos.
Em Londres, Leite também participou de uma palestra com o secretário-geral da ONU, António Guterres.