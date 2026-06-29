Delegada gaúcha é coautora de livro sobre proteção e defesa de mulheres vítimas de violência

A delegada gaúcha Marina Dillenburg, vice-presidente da Associação dos Delegados de Polícia do RS (Asdep), é uma das autoras do livro "Violência contra a Mulher: abordagens jurídicas e institucionais a partir da atuação de mulheres no sistema de justiça". A obra, lançada em São Paulo, na sexta-feira (26), conta com 37 escritoras.
Marina é responsável pelo artigo “Da prática institucional à inovação jurídica: a atuação de delegadas de polícia como vetor de aprimoramento do sistema de proteção às mulheres”, no qual reflete sobre a própria experiência cotidiana na proteção de mulheres em situação de violência e como a atuação das delegadas de polícia pode contribuir para o aperfeiçoamento das instituições, para a inovação jurídica e para o fortalecimento das redes de proteção.
— Mais do que uma produção acadêmica, este trabalho representa a convicção de que conhecimento e experiência prática devem caminhar juntos na busca por respostas mais efetivas aos desafios enfrentados pelas mulheres — destaca Marina.
O livro é coordenado pela delegada de polícia, mestre em filosofia e ex-deputada estadual paulista Raquel Gallinati.