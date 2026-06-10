"Debería tirar más fotos"? Encontro entre Papa e Bad Bunny fica sem registro

Cantor porto-riquenho Bad Bunny e o líder da Igreja Católica, Leão XIV. KEVIN WINTER e Ander Gillenea / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O papa Leão XIV encontrou-se, nesta semana, com o cantor porto-riquenho Bad Bunny, autor de uma das músicas mais ouvidas no ano passado: "Debí Tirar Más Fotos (DTmF)". Entretanto, não foram divulgadas — até o momento — imagens do encontro entre os dois.

A reunião era muito aguardada por fãs e fiéis, já que o cantor estava em Madri com a sua turnê mundial, também intitulada Debí tirar más fotos, no mesmo período da visita papal à Espanha. O encontro ocorreu na segunda-feira (8) e foi confirmado pelo Vaticano. O momento aconteceu no Estádio Santiago Bernabéu, local que, na tarde de ontem, também sediou um evento marcante com a comunidade diocesana, reunindo 80 mil pessoas.

O encontro contou com a presença de diversas pessoas, incluindo membros da família do artista porto-riquenho. O porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, confirmou o fato aos jornalistas:

— Sim, confirmo. Ele (Bad Bunny) estava com a família e algumas outras pessoas. O Papa os cumprimentou brevemente antes de deixar o estádio.

Segundo a emissora espanhola RTVE, os dois tiraram fotos juntos e fizeram um registro oficial do encontro. O Vaticano, porém, informou que não há previsão de que essas imagens sejam divulgadas ao público.

Conexão religiosa e bom humor

Bad Bunny sempre se declarou católico — embora não praticante —, fruto da criação de sua família profundamente religiosa em Porto Rico. O próprio artista havia solicitado, antes de sua viagem à Espanha, a oportunidade de conhecer o Pontífice. Aos presentes, o cantor disse estar "verdadeiramente emocionado" por apertar a mão do Papa.

Dias antes de se confirmar a notícia, o próprio Leão XIV demonstrou bom humor ao ser questionado no avião por um correspondente da agência EFE se os jovens estavam indo à Espanha para ver a ele ou ao cantor:

— Acho que muitos irão para ver Bad Bunny, mas acho que também haverá alguns que dirão que estão aqui para ver o Papa. E isso não é pouca coisa — respondeu o Pontífice.

Esta não é a primeira vez que os dois "se cruzam" no noticiário. Em dezembro de 2025, a prestigiada revista americana de moda e estilo de vida Vogue elegeu as pessoas mais bem-vestidas do ano.