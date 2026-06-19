De INSS a "RG para pets": mutirão federal oferece serviços gratuitos em Porto Alegre

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
Porto Alegre receberá, nesta sexta-feira (19), o programa Governo do Brasil na Rua. A iniciativa oferecerá serviços gratuitos do governo federal à população na Praça da Alfândega, no Centro da Capital, das 9h às 18h. O evento contará com a presença do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos.
Estará disponível um conjunto de atendimentos públicos dispensados de agendamento prévio. Entre as ações, destacam-se as perícias médicas do INSS, a vacinação para todas as idades e a renegociação de dívidas por meio do Desenrola. Além disso, a população terá acesso a orientações sobre o programa Pé-de-Meia e o Reforma Casa Brasil — este último facilita o crédito para reformas e ampliações residenciais com juros baixos, prazos flexíveis e sem burocracia.
Um dos diferenciais do evento é o atendimento voltado ao bem-estar animal com o SinPatinhas, que oferecerá microchipagem gratuita para pets. O sistema funciona como um "RG Animal" vinculado a um QR Code que pode ser fixado na coleira; em caso de perda, qualquer pessoa consegue escanear o código, localizar o tutor e ajudar o animal a voltar para casa. Também haverá vacinação para cães e gatos.
O Governo do Brasil na Rua é uma ação interministerial coordenada pela Secretaria-Geral da Presidência da República, que reúne diversos órgãos federais e parceiros locais. A capital gaúcha é a 24ª cidade do país a receber o programa.