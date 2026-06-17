Consulado dos EUA em Porto Alegre comemora 250 anos da Independência americana

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
O Consulado-Geral dos Estados Unidos em Porto Alegre comemorou os 250 anos da Independência americana em um evento na última terça-feira (16), no Farol Santander. A recepção, que teve como tema Freedom 250: An Evening of Independence (Liberdade 250: Uma Noite de Independência), reuniu autoridades gaúchas e catarinenses.
O espaço do evento foi transformado em uma verdadeira viagem visual pelos Estados americanos. A cenografia destacou ícones como o Monte Rushmore, o Lincoln Memorial, a Estátua da Liberdade, a Ponte Golden Gate, o "The Bean" de Chicago, o Space Needle de Seattle, as Montanhas Rochosas, o Arco de St. Louis, o famoso letreiro "Welcome to Las Vegas" e o Grand Canyon.
Durante seu discurso, o cônsul-geral Jason Green refletiu sobre os 250 anos da declaração de independência, definindo o experimento americano como uma história viva, moldada pelo trabalho de gerações.
— O Freedom 250 não é apenas uma reflexão sobre o passado, mas uma plataforma para o futuro. Estamos forjando novas parcerias, promovendo a inovação e definindo uma nova era de diplomacia que nos guiará pelos próximos 250 anos — afirmou o cônsul.