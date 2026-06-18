Construtora do RS entrega condomínios com espaços em homenagem a figuras católicas no Litoral Norte

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
O Grupo Pessi, construtora imobiliária do Estado com mais de 20 anos no Estado, transformou em tradição o gesto de entregar suas construções do Litoral Norte com um espaço dedicado à fé católica.
Os últimos 10 empreendimentos realizados pela empresa na região receberam um espaço com homenagem a um santo ou a Nossa Senhora.
Entre eles, estão Nossa Senhora Maria Mãe dos Imigrantes, no complexo multiuso inédito Markho Life Complex, em construção em Capão da Canoa, e São José, que está no prédio residencial Mascaron, com entrega prevista para dezembro, no mesmo município. Também há empreendimentos com áreas que reverenciam Nossa Senhora de Nazaré, no condomínio Atlantic Trend, e Nossa Senhora Caacupé, no Chateau Martina, todas na mesma cidade.