Congresso sobre estresse reunirá participantes de quatro países em Porto Alegre

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
Porto Alegre receberá, entre terça (23) e quarta-feira (24), o 26º Congresso de Stress da ISMA-BR. O evento, no Plaza San Rafael, contará com participantes de quatro países, que debaterão pautas voltadas para a saúde mental, o estresse e os ambientes de trabalho saudáveis.
Ao todo, são 303 inscritos, sendo 291 do Brasil, além de representantes de Angola (7), Colômbia (4) e Estados Unidos (1). Praticamente todas as regiões do país estarão representadas. O Rio Grande do Sul lidera o número de participantes, seguido por São Paulo, Mato Grosso, Distrito Federal e Rio de Janeiro.
O perfil dos inscritos reforça o caráter multidisciplinar do congresso, que reúne especialistas, pesquisadores e profissionais de diferentes setores para debater estratégias de prevenção ao estresse, riscos psicossociais e promoção da saúde corporativa.
Entre os principais destaques da programação estão: Ana Maria Rossi, presidente da ISMA-BR; Marnie Dobson, diretora da Healthy Work Campaign (HWC) e diretora associada do Centro de Epidemiologia Social, em Los Angeles; e Johannes Siegrist, professor emérito de sociologia médica da Faculdade de Medicina da Universidade Heinrich-Heine de Düsseldorf, na Alemanha.
A presidente do ISMA-BR, Ana Maria Rossi, esteve no podcast Paralelas, com a colunista Juliana Bublitz, onde tratou sobre estresse e ansiedade.
Serviço
- 26º Congresso de Stress da ISMA-BR
- 23 e 24 de junho de 2025
- Hotel Plaza São Rafael – Avenida Alberto Bins, 514, Centro Histórico, Porto Alegre (RS)
- Inscrições pelo site www.ismabrasil.com.br