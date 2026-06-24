Como será a Semana Italiana de Porto Alegre; veja horários e atrações

Trata-se da 20ª Settimana Italiana di Porto Alegre. Ilja / stock.adobe.com

Se você aprecia massas, vinhos e, principalmente, a cultura italiana, prepare-se: de 6 e 11 de julho, Porto Alegre viverá intensamente o legado da imigração no Rio Grande do Sul.

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Trata-se da 20ª Settimana Italiana di Porto Alegre, uma homenagem à trajetória dos imigrantes italianos que cruzaram o oceano para construir a vida no Estado.

O tema desta edição será "Dall’Italia all’America" ("Da Itália para a América").

A entrada é franca.

Veja a programação

Segunda-feira (6)

12h - Apresentação Duo Musicale

O melhor da música italiana com os artistas Wagner Torre e Vander Alíbio, na área externa da Sociedade Italiana de Porto Alegre (SIRGS), Rua General João Telles, 317. Bom Fim, Porto Alegre.

20h - Abertura Oficial

Abertura solene com apresentação do Coral Ítalo-brasileiro e performance da atriz Marielle Meirelles. Evento fechado.

Terça-feira (7)

12h - Apresentação DUO Musicale

Os artistas convidados, Cravo e Rosa, apresentarão no repertório músicas italianas na área externa da sede Sirgs.

18h - Abertura exposição fotográfica: Dall’Italia all’America.

A mostra resgata cenas da saga italiana no Rio Grande do Sul. O momento musical ficará por conta de Wagner Torre.

Local: Shopping Total

20h - Filó Dr. Ricardo

Vivência da cultura italiana em verso e prosa.

Local: Sociedade Italiana do RS (Sirgs)

Quarta-feira (8)

12h - Apresentação DUO Musicale

Wagner Torre e Vander Alíbio brindarão o público com canções italianas que marcaram gerações. A apresentação acontece na área externa da SIRGS.

19h - Oficina de Italiano: expressões linguísticas

Imersão no idioma italiano em uma aula para todos os públicos, independente do nível e idade, com expressões do dia a dia e curiosidades sobre arte, cultura e literatura.

Local: Sirgs

20h30min - La notte del canto lírico

Os presentes terão a oportunidade de assistir em primeira mão o musical Il Barbiere di Sivigliacom direção do maestro Carlos Rodrigues.

Local: Sirgs

Quinta-feira (9)

12h - Apresentação DUO Musicale

Cravo e Rosa performarão canções italianas na área externa da SIRGS

Oficina:

Quem vai cuidar de você quando você não conseguir mais?

18h30min - Algoritmo da Saúde: a matemática da longevidade

Oficina imperdível com oficineiros: Professor Everton Castro, Consultor Master em Gestão; Professora Nelci Teixeira, Especialista em Gerontologia e Biomédico Integrativo Antonio Debortoli, Doutor em Medicina Naturopática e Medicina Chinesa Clássica

Local: Sirgs

20h - Notte di Grazia e Passione: palco para florescer

Para dançar e se encantar. O transe da Tarântula com a professora Caroline Garcia (Tarantela). Entre o Oriente e o Mediterrâneo, o corpo feminino dançou a mesma memória ancestral com a professora de Dança do Ventre Dierla. E a programação não para por aí. Tem ainda: talk show com a atriz Marielle Meirelles, professora Katia Fleig; professora Amanda Souza; e Jornalista Cris Fortte focado na união da arte e ciência para alcançar longevidade ativa.

Local: Sirgs

Sexta-feira (10)

12h - Apresentação DUO Musicale

Wagner Torre e Vander Alíbio estão de volta com um repertório de belas músicas italianas, na área externa da SIRGS.

19h30min - “La Firma” - Lançamentos Literários Comentados

A noite em que a Sociedade Italiana recebe autores para um bate-papo conduzido pelos jornalistas: Jaime Cimenti, Cris Fortte e Lúcia Camargo, além de sessão de autógrafos e flash mobile com a atriz Marielle Meirelles & Wagner Torre.

Autores confirmados e suas obras:

• Os Assassinatos no Hotel Afrodite – Vitor Costa

• Chamas do Sucesso – Nedi Piovesani

• De Bem com a Vida – Francisco Morelli

• O Compromisso de Caetano – Caetano Camaratta

• A Impostora – Christine De Melo

• A Hora e Partir – Antonio de Ruggiero

Sábado (11)

11h - Gravação do programa de televisão Alma Italiana Speciale

Encerrando de forma magistral uma semana épica, a gravação ao vivo do programa Alma Italiana, com a jornalista Cris Fortte conduzindo entrevistas diretamente do Palco de Eventos do Shopping Total. Seguido do espetáculo Dall’Italia all’America com Fabiano La Falce.