Como os EUA estão ajudando a Venezuela após o terremoto que matou ao menos 1,5 mil pessoas

Equipes americanas junto ao MV-22 Osprey no Aeroporto Internacional Simón Bolívar. @Southcom / Reprodução X

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Os Estados Unidos estão mobilizando uma resposta de ajuda humanitária para os terremotos que atingiram a Venezuela na última semana. Conforme um comunicado de imprensa do escritório do porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, trata-se de uma operação sem precedentes e em larga escala.

O governo americano enviou uma Equipe de Resposta e Assistência a Desastres (DART) com mais de 250 profissionais, incluindo três equipes especializadas em Busca e Resgate Urbano (USAR), que realizarão operações cruciais para salvar vidas. O Departamento de Estado ativou as equipes USAR do Condado de Fairfax (Virgínia), do Condado de Los Angeles (Califórnia) e do Condado de Miami-Dade (Flórida).

A equipe do Corpo de Bombeiros e Resgate do Condado de Fairfax (USA-1) é composta por 79 integrantes e seis cães farejadores; o Corpo de Bombeiros do Condado de Los Angeles (USA-2)com 74 integrantes e seis cães; e o Corpo de Bombeiros e Resgate de Miami-Dade (FLTF-1) é composto por 80 membros e seis cães farejadores. Juntas, as equipes transportam mais de 90 toneladas de equipamentos especializados.

A ação americana ainda conta com apoio das Forças Armadas dos EUA, do Departamento de Defesa (DoD), do DART (em português, Sistema de Avaliação e Relato de Tsunamis em Águas Profundas) e do Comando Sul dos EUA (SOUTHCOM).

A operação inclui:

Aeronaves C-17 da Força Aérea dos EUA: transportando equipes de Busca e Resgate Urbano e equipamentos de movimentação de cargas para Caracas;

transportando equipes de Busca e Resgate Urbano e equipamentos de movimentação de cargas para Caracas; Aeronaves MV-22 Osprey do Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA: realizando avaliações de aeródromos próximos ao epicentro do terremoto;

realizando avaliações de aeródromos próximos ao epicentro do terremoto; Navios da Marinha dos EUA (USS Fort Lauderdale e USS Billings): prestando apoio naval em águas próximas à Venezuela;

prestando apoio naval em águas próximas à Venezuela; Helicópteros CH-47 Chinook do Exército dos EUA: mobilizados a partir de Honduras para transportar pessoal e suprimentos;

mobilizados a partir de Honduras para transportar pessoal e suprimentos; Imagens de satélite da Força Espacial dos EUA: auxiliando na avaliação de danos e na priorização dos esforços de ajuda.

O governo dos EUA também está trabalhando em parceria com a Starlink para fornecer serviço gratuito de internet via satélite às populações afetadas, implantando terminais rapidamente com o intuito de restaurar a conectividade nas áreas mais atingidas.

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