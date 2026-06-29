Como os EUA estão ajudando a Venezuela após o terremoto que matou ao menos 1,5 mil pessoas

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
Os Estados Unidos estão mobilizando uma resposta de ajuda humanitária para os terremotos que atingiram a Venezuela na última semana. Conforme um comunicado de imprensa do escritório do porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, trata-se de uma operação sem precedentes e em larga escala.
O governo americano enviou uma Equipe de Resposta e Assistência a Desastres (DART) com mais de 250 profissionais, incluindo três equipes especializadas em Busca e Resgate Urbano (USAR), que realizarão operações cruciais para salvar vidas. O Departamento de Estado ativou as equipes USAR do Condado de Fairfax (Virgínia), do Condado de Los Angeles (Califórnia) e do Condado de Miami-Dade (Flórida).
A equipe do Corpo de Bombeiros e Resgate do Condado de Fairfax (USA-1) é composta por 79 integrantes e seis cães farejadores; o Corpo de Bombeiros do Condado de Los Angeles (USA-2)com 74 integrantes e seis cães; e o Corpo de Bombeiros e Resgate de Miami-Dade (FLTF-1) é composto por 80 membros e seis cães farejadores. Juntas, as equipes transportam mais de 90 toneladas de equipamentos especializados.
A ação americana ainda conta com apoio das Forças Armadas dos EUA, do Departamento de Defesa (DoD), do DART (em português, Sistema de Avaliação e Relato de Tsunamis em Águas Profundas) e do Comando Sul dos EUA (SOUTHCOM).
A operação inclui:
- Aeronaves C-17 da Força Aérea dos EUA: transportando equipes de Busca e Resgate Urbano e equipamentos de movimentação de cargas para Caracas;
- Aeronaves MV-22 Osprey do Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA: realizando avaliações de aeródromos próximos ao epicentro do terremoto;
- Navios da Marinha dos EUA (USS Fort Lauderdale e USS Billings): prestando apoio naval em águas próximas à Venezuela;
- Helicópteros CH-47 Chinook do Exército dos EUA: mobilizados a partir de Honduras para transportar pessoal e suprimentos;
- Imagens de satélite da Força Espacial dos EUA: auxiliando na avaliação de danos e na priorização dos esforços de ajuda.
O governo dos EUA também está trabalhando em parceria com a Starlink para fornecer serviço gratuito de internet via satélite às populações afetadas, implantando terminais rapidamente com o intuito de restaurar a conectividade nas áreas mais atingidas.
Além disso, o governo americano está mobilizando US$ 150 milhões em assistência à Venezuela: US$ 50 milhões em novos recursos bilaterais para parceiros humanitários, incluindo a World Vision, a Bolsa do Samaritano (Samaritan's Purse), os Serviços Católicos de Assistência (CRS), a Organização Internacional para as Migrações (OIM), o UNICEF e o Programa Mundial de Alimentos (PMA); e US$ 100 milhões para o fundo conjunto da Venezuela, administrado pelo Escritório das Nações Unidas de Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA).