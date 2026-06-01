Comitê jovem do Sistema Ocergs visita capital nacional do cooperativismo na Argentina

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
Representantes de 38 cooperativas gaúchas viajaram à Argentina, na última semana, para a primeira missão internacional do Comitê de Jovens Cooperativistas (Geração C RS) — programa do Sistema Ocergs voltado à formação de novas lideranças do setor.
A viagem, realizada em parceria com a Casa Cooperativa, teve como destino Sunchales, na província de Santa Fé, cidade reconhecida como a Capital Nacional do Cooperativismo na Argentina. Durante a programação, os jovens conheceram cooperativas escolares, instituições de ensino e empresas da região que têm o modelo cooperativo como um dos eixos da formação de crianças e adolescentes. Em Sunchales, todas as escolas contam com cooperativas geridas pelos próprios alunos.
A missão também incluiu visitas à Casa Cooperativa de Sunchales, à Cooperativa de Águas, à Cooperativa Ganadera e ao Grupo Sancor Seguros, uma das maiores referências no país.
Atualmente, o Comitê de Jovens Cooperativistas reúne 43 integrantes de diferentes ramos, com 67% de participação feminina. Do total, 74% são colaboradores de cooperativas e 26% são associados, formando um grupo plural, com vivências complementares e visão ampla sobre os desafios da sucessão e da governança.