Com maquete das ruínas de São Miguel, RS celebra 400 anos das Missões Jesuíticas em Brasília

Maquete das ruínas da Igreja de São Miguel Arcanjo — Patrimônio Mundial da Unesco. Marcello Candido / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A história do Rio Grande do Sul estará bem representada em Brasília ao longo de toda a próxima semana. A capital federal sedia a 33ª Expotchê, a maior feira de cultura gaúcha fora do Estado. Nesta edição, o tema central celebra os 400 anos das Missões Jesuíticas.

O evento, realizado no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade, teve início na última quinta-feira (4) e segue até o dia 14 de junho. A iniciativa reúne música, dança, gastronomia, turismo, artesanato e uma inédita mostra de cinema missioneiro.

Entre as principais atrações estão os shows de grandes artistas gaúchos, como Nenhum de Nós, Vitor Kley e Família Ortaça. Além disso, o público poderá conferir mais de 50 atrações culturais, apresentações de grupos tradicionalistas e espetáculos circenses para toda a família.

Todo o ambiente é inspirado na temática missioneira. No estande da Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul (Setur), foi construída uma maquete das ruínas da Igreja de São Miguel Arcanjo — Patrimônio Mundial da Unesco —, proporcionando uma experiência imersiva na história da região. O espaço também promove os principais destinos turísticos do Estado, com destaque para as Missões, os roteiros de inverno e o enoturismo da Serra Gaúcha.