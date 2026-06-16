Com investimento de R$ 2,5 milhões, Corsan lança projeto para plantar 50 mil mudas nativas por ano no RS

Estância Velha foi o primeiro município a receber o projeto.

A Corsan lançou, nesta segunda-feira (15), em Estância Velha, uma iniciativa que une saneamento, biodiversidade e economia circular para fortalecer a recuperação ambiental no Estado.

O programa, denominado Projeto Elo Verde, foi inaugurado com a abertura do primeiro viveiro. A empresa prevê a implantação de outras unidades em Alegrete, Passo Fundo, Santa Maria e Rio Grande.



Com investimento de R$ 2,5 milhões, a rede terá capacidade para produzir até 50 mil mudas nativas por ano, destinadas à recuperação de áreas degradadas, compensações florestais, arborização urbana e projetos desenvolvidos em parceria com os municípios.

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O principal diferencial do projeto é transformar recursos gerados pelo próprio saneamento em instrumentos de preservação ambiental. Parte do lodo proveniente do tratamento de esgoto, após processamento técnico e em conformidade com a legislação, poderá ser utilizada como componente de substratos e fertilizantes para o cultivo das mudas. A irrigação também utilizará água de reuso produzida pelas estruturas operacionais.



Na prática, o projeto cria um ciclo sustentável: o saneamento fornece insumos para o desenvolvimento das árvores, enquanto a vegetação contribui para proteger nascentes, recuperar áreas degradadas e fortalecer os ecossistemas.



Para a Diretora de Sustentabilidade da Corsan, Liliani Cafruni, a iniciativa amplia o papel do saneamento na agenda ambiental.