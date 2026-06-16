Com investimento de R$ 2,5 milhões, Corsan lança projeto para plantar 50 mil mudas nativas por ano no RS

A Corsan lançou, nesta segunda-feira (15), em Estância Velha, uma iniciativa que une saneamento, biodiversidade e economia circular para fortalecer a recuperação ambiental no Estado.
O programa, denominado Projeto Elo Verde, foi inaugurado com a abertura do primeiro viveiro. A empresa prevê a implantação de outras unidades em Alegrete, Passo Fundo, Santa Maria e Rio Grande.
Com investimento de R$ 2,5 milhões, a rede terá capacidade para produzir até 50 mil mudas nativas por ano, destinadas à recuperação de áreas degradadas, compensações florestais, arborização urbana e projetos desenvolvidos em parceria com os municípios.
O principal diferencial do projeto é transformar recursos gerados pelo próprio saneamento em instrumentos de preservação ambiental. Parte do lodo proveniente do tratamento de esgoto, após processamento técnico e em conformidade com a legislação, poderá ser utilizada como componente de substratos e fertilizantes para o cultivo das mudas. A irrigação também utilizará água de reuso produzida pelas estruturas operacionais.
Na prática, o projeto cria um ciclo sustentável: o saneamento fornece insumos para o desenvolvimento das árvores, enquanto a vegetação contribui para proteger nascentes, recuperar áreas degradadas e fortalecer os ecossistemas.
Para a Diretora de Sustentabilidade da Corsan, Liliani Cafruni, a iniciativa amplia o papel do saneamento na agenda ambiental.
— O maior legado do saneamento é permitir que a natureza continue produzindo vida. O Projeto Elo Verde mostra que cada etapa desse processo pode gerar um novo benefício ambiental. Transformamos resíduos em fertilidade, água de reuso em crescimento e mudas nativas em proteção dos rios e da biodiversidade. Mais do que plantar árvores, estamos cultivando um novo modelo de sustentabilidade baseado na economia circular e na responsabilidade compartilhada — avalia.