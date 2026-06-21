Com foco na segurança, Colômbia decide entre continuidade da esquerda ou guinada à direita

Senador Ivan Cepeda e o outsider Abelardo De La Espriella. LUIS ACOSTA,RAUL ARBOLEDA / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O segundo turno das eleições presidenciais da Colômbia, neste domingo (21), coloca os colombianos diante de duas escolhas antagônicas: optar pelo esquerdista Iván Cepeda, apoiado pelo atual presidente Gustavo Petro, ou promover uma forte guinada à direita com a eleição do outsider Abelardo De La Espriella, que conta com o apoio do americano Donald Trump.

Apesar de o atual governo de Petro ter aumentado o salário mínimo nominal em 75% e reduzido o desemprego, o esquerdista Cepeda enfrenta um cenário de descontentamento popular diante da gestão de Petro, com críticas à pauta de segurança, economia, ao sistema de saúde e tensões com instituições. Uma pesquisa recente da Atlas Intel e da Revista Semana mostrou aprovação de 42,7% e desaprovação de 53,2%. Já outro levantamento, do Guarumo, aponta que 50,3% classificam o desempenho do governo como “muito bom” ou “bom”, contra 44,5% que o avaliam negativamente.

A pauta da segurança deve ser um dos principais temas do pleito deste domingo. O plano de Paz Total, principal bandeira de Petro e arquitetado por Cepeda, é um dos pontos mais debatidos. A medida é uma política de Estado com o objetivo de encerrar o ciclo histórico de conflitos armados no país por meio de duas frentes: negociações políticas com guerrilhas e submissão à Justiça de grupos do crime organizado.

Entretanto, análises internas não indicam sucesso da iniciativa. A instituição colombiana Fundación Ideas para la Paz (FIP) apontou, desde o seu início, o projeto era “desconectado das realidades territoriais e institucionais”. Em um relatório posterior sobre os três anos de gestão, a fundação afirmou que “o processo de paz permanece sem rumo e carente de uma estratégia clara”.

Reta final

Com o objetivo de reverter o cenário de desvantagem no primeiro turno, Cepeda mudou sua comunicação, adotando um tom mais agressivo e inovador.

O candidato de extrema direita é um comunicador nato, com forte presença nas redes sociais e, mesmo com as pesquisas apontando o contrário, conquistou a maioria dos votos no primeiro turno. Enquanto Cepeda, de tom calmo e sereno, lia seus discursos nos comícios, Espriella dominava o microfone e, rodeado por uma cabine de vidro blindado, bradava palavras de ordem que lembravam os discursos de Javier Milei, da Argentina, e Nayib Bukele, de El Salvador.

Aliás, inspirado em Bukele, uma de suas principais propostas de campanha é construir megapresídios, eliminar instituições criadas pelo Acordo de Paz de 2016 com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) e abrir o país à exploração de combustíveis fósseis por meio do controverso método de fraturamento hidráulico.

Nos últimos dias, o presidente americano Donald Trump publicou na Truth Social seu apoio “total e irrestrito” a De la Espriella, a quem chamou de “El Tigre”, além de caracterizar Cepeda como um “marxista de esquerda radical”.

As pesquisas mais recentes apontam Espriella na liderança, mas, diante da reviravolta do primeiro turno, ainda não há certeza sobre o resultado. Ainda assim, caso vença o pleito, o cenário político da América do Sul indica um alinhamento de países à direita, com Antonio Kast no Chile, Rodrigo Paz na Bolívia e a possibilidade de Keiko Fujimori ser eleita no Peru.