Bilionário, outsider e ultradireitista: quem é Abelardo de la Espriella, eleito presidente da Colômbia

Espriella ficou conhecido durante a campanha pelo apelido de "El Tigre". JUAN BARRETO / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A Colômbia elegeu, neste domingo (21), seu novo presidente: o empresário Abelardo De La Espriella. O bilionário de direita é visto como um outsider e uma figura anti-establishment na política colombiana. Ele venceu o senador governista Iván Cepeda. Ele assumirá a presidência em 7 de agosto.

Espriella é um advogado de 47 anos sem experiência política prévia. Ele ficou conhecido durante a campanha pelo apelido de "El Tigre" e prometeu agir com "mão de ferro" contra o crime, o narcotráfico e a corrupção. O discurso de linha dura, somado ao seu estilo confrontador, anti-elite e conservador, fez com que parte dos adversários e analistas colombianos o classificassem como "ultradireitista".

Sua principal bandeira durante a campanha foi a oposição à contestada política de "Paz Total" — principal projeto do atual governo de Gustavo Petro e arquitetado por Cepeda. A medida é uma política de Estado que visa encerrar o ciclo histórico de conflitos armados no país por meio de duas frentes: negociações políticas com guerrilhas e a submissão de grupos do crime organizado à Justiça.

O político culpa Petro pelos problemas econômicos e de segurança da Colômbia e prometeu reduzir o tamanho do Estado em 40%.

Ele se diz admirador de líderes de direita nas Américas, como Nayib Bukele, de El Salvador — em quem se inspira para implementar um modelo de megaprisões na Colômbia. Outro fato que chama a atenção de analistas é sua aparência e estilo de vestir, que se assemelham muito aos do líder salvadorenho. Além disso, ele é admirador de Javier Milei, da Argentina — inclusive, afirmou que usaria a "motosserra" contra os gastos públicos —, e de Donald Trump, dos Estados Unidos, de quem recebeu apoio público nos últimos dias de campanha.

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Em sua carreira como advogado, Espriella, atuou na defesa de David Murcia Guzmán, fundador da empresa DMG, que sofreu intervenção estatal após um escândalo de captação ilegal de dinheiro. Ele também já foi criticado por representar legalmente Alex Saab, um empresário acusado nos EUA de lavagem de dinheiro para o regime venezuelano de Nicolás Maduro.

Com forte presença nas redes sociais, o presidente eleito é considerado por muitos um showman e um comunicador nato. Seus comícios foram marcados por pirotecnia, rugidos de tigre e discursos inflamados.

Fora da política e dos tribunais, fatos curiosos: Abelardo é cantor de vallenato, um gênero musical folclórico tradicional da Colômbia. Também possui cidadania italiana e americana, já morou em Miami e é filiado ao Partido Republicano dos EUA. No ramo empresarial, fundou a marca De la Espriella Style, que comercializa produtos próprios, como o rum Defensor, o vinho Fratellone e itens de vestuário de luxo.