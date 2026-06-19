Biden, Obama, Bush e Clinton em inauguração de centro presidencial nos EUA; veja as celebridades presentes

Joe Biden, Barack Obama, Geroge W. Bush e Bill Clinton. PABLO MARTINEZ MONSIVAIS / POOL

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Diversos políticos e celebridades se reuniram na quinta-feira (18) para a inauguração do centro presidencial de Barack Obama, em Chicago. Entretanto, o grande destaque do evento foi a presença de quase todos os ex-presidentes americanos vivos, com exceção do atual ocupante da Casa Branca, Donald Trump, que estava participando da cúpula do G7, na França.

Estavam presentes: Barack Obama, o anfitrião; Joe Biden, o último presidente antes do segundo mandato de Donald Trump; George W. Bush; e Bill Clinton. As respectivas ex-primeiras-damas — Michelle, Jill, Laura e Hillary — também compareceram.

Ex-presidentes acompanhados das ex-primeiras-damas. PABLO MARTINEZ MONSIVAIS / POOL

O complexo futurista, que abriga os arquivos e objetos pessoais de Obama acumulados durante seus dois mandatos, foi aberto ao público na sexta-feira (19). Na quinta-feira, o evento foi reservado a celebridades, incluindo Steven Spielberg, Tom Hanks e Oprah Winfrey, além de contar com apresentações de Bono (do U2), Stevie Wonder, Bruce Springsteen e da banda de hip-hop The Roots .O evento ainda contou com apresentações de Stevie Wonder, Christina Aguilera, John Legend e outros

Também estiveram presentes líderes internacionais que conviveram com a gestão de Obama: o ex-primeiro-ministro italiano Matteo Renzi; a ex-chanceler alemã Angela Merkel; e o ex-primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau.

Chicago, a cidade escolhida para sediar o centro, desempenhou um papel proeminente na carreira de Obama. Ele iniciou sua trajetória política no local como organizador comunitário na década de 1980, antes de representar a região no Senado estadual de Illinois e, posteriormente, conquistar uma vaga no Senado dos EUA em 2004.