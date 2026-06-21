Avaliado em US$ 400 milhões, Trump apresenta novo avião presidencial de luxo dos EUA

Segundo a Força Aérea, a entrega da aeronave atende à necessidade de reduzir a pressão sobre a envelhecida frota. Força Aérea dos EUA / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresentou oficialmente o Boeing 747-8 doado pelo Catar à Força Aérea americana. A aeronave passará a integrar a estrutura de transporte presidencial e é avaliada em aproximadamente US$ 400 milhões.

A aeronave foi pintada recentemente com as cores vermelho, branco e azul — as mesmas da bandeira americana — e recebeu o nome de VC-25B Bridge. Segundo a Força Aérea dos EUA, o avião marca a “entrega bem-sucedida de uma plataforma executiva segura e modificada”. A corporação, no entanto, não informou quais modificações foram feitas no interior da aeronave nem detalhou os sistemas e equipamentos instalados.

O modelo substituirá o atual Air Force One, em serviço há 35 anos. Segundo a Força Aérea, a entrega da aeronave atende à necessidade de reduzir a pressão sobre a envelhecida frota VC-25A, cujos ciclos de manutenção estão cada vez mais longos.

Ainda de acordo com a Força Aérea, a aeronave VC-25B Bridge foi modificada sob uma abordagem de engenharia rigorosa, que priorizou capacidades essenciais acima de tudo.

“A aeronave é segura, protegida e equipada com as tecnologias mais avançadas necessárias para atender aos requisitos da missão presidencial. Esses requisitos foram cuidadosamente elaborados para priorizar a missão em detrimento da estética, mantendo grande parte do layout interno da aeronave anterior, originalmente destinada a chefes de Estado, minimamente alterado. Não houve riscos em termos de segurança, proteção ou comunicações da missão, mas a equipe como um todo fez concessões em alguns dos conjuntos de equipamentos menos utilizados que a Boeing precisa fornecer para dar suporte aos próximos 40 anos.”, diz um trecho do comunicado das Forças Aéreas.