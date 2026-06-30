Às vésperas de novo tarifaço de Trump, Lula sugere Pix como modelo  a ser compartilhado entre países do Mercosul

Cúpula dos Líderes ocorreu em Assunção, no Paraguai. Ricardo Stuckert / PR / Presidência da República/Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A poucos dias de o Brasil sofrer a aplicação de novas tarifas de 25% pelos Estados Unidos por causa do Pix, o presidente Lula destacou a ferramenta comercial como uma experiência nacional bem-sucedida e sugeriu a expansão do modelo para os demais países do Mercosul.

— Experiências nacionais bem-sucedidas devem ser compartilhadas entre os países do bloco. O Pix, sistema brasileiro público e gratuito de pagamentos, é referência internacional de inclusão financeira e eficiência digital. Sua arquitetura pode servir de base para uma infraestrutura de pagamentos que beneficiará todos os cidadãos do Mercosul. A integração financeira reduzirá custos, fortalecerá o comércio intrabloco, ampliará o uso de moedas locais e aumentará nossa resiliência frente a choques externos — afirmou Lula durante seu discurso na Cúpula de Líderes do bloco, nesta terça-feira (30).

A declaração do brasileiro ocorre na véspera do prazo final, nesta quarta-feira (1º), para o início das tentativas de reverter as sanções que o governo americano ameaça impor. A Casa Branca usa como justificativa a alegação de que o Pix gera uma concorrência comercial desleal contra empresas dos EUA.

Até esta quarta-feira (30), o governo brasileiro deve enviar seus comentários por escrito sobre as medidas propostas pelo Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR). Na próxima segunda-feira (6), o órgão realizará uma audiência pública para debater o tema. O desfecho ocorre no dia 15, prazo legal para a definição e a eventual aplicação das retaliações contra o Brasil.

Relembre o caso

O USTR concluiu, no início de junho, uma investigação que aponta que políticas e práticas brasileiras prejudicam o comércio de Washington. Entre os pontos citados estão barreiras no comércio digital e o suposto favorecimento estatal ao Pix.