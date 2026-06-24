As brumas do inverno sobre o Rio Jacuí; veja imagens

Sempre atento aos detalhes que, por vezes, passam batido pelo olhar apressado do cidadão, o repórter fotográfico Jeff Botega, de GZH, registrou as brumas do inverno sob a ponte do Rio Jacuí nesta manhã de quarta-feira (24).
Ao menos 24 municípios gaúchos registraram temperaturas negativas, segundo o Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos (Simagro) e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
A menor marca foi observada em São José dos Ausentes, na Serra, onde os termômetros indicaram -2,8°C, às 7h. Porto Alegre bateu o recorde de frio em 2026, com mínima de 3,9°C.
Botega estava fazendo uma reportagem na Ilha da Pintada, quando percebeu a névoa sobre a superfície do Jacuí.
— Nas manhãs frias de inverno, o Jacuí veste-se de névoa. Por alguns instantes, tudo parece suspenso entre a água, a luz e o tempo — refletiu Botega.